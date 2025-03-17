Всех их вычислили по машинам.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области прошла операция «Внимание, должник!», организованная филиалом совместно с Федеральной службой судебных приставов и ГИБДД. В ходе мероприятия с использованием программного комплекса «Дорожный пристав» были проверены 105 автомобилей, в результате чего выявлено 9 водителей с задолженностью перед компанией на сумму свыше 87 тыс. рублей.Должники были уведомлены о наличии долга. Им предложили варианты его погашения через онлайн-сервисы.Напомним, ранее мы писали, что