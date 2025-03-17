Поликлинику Кольчугинской ЦРБ затопило кипятком. По соцсетям разлетелись видео, где с потолка льется вода, а на полу среди луж лежат отвалившиеся панели. Как уточнили в региональном

Поликлинику Кольчугинской ЦРБ затопило кипятком. По соцсетям разлетелись видео, где с потолка льется вода, а на полу среди луж лежат отвалившиеся панели. Как уточнили в региональном минздраве, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта. На третьем этаже поликлиники прорвало трубу с горячей водой. Из комментария областного минздрава В настоящее время поликлиника работает в