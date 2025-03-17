В отношении виновных возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ.

Прокуратура Владимирской области начала расследование по факту нелегальной вырубки деревьев в эко-парке Кольчугино. Информация об этих действиях появилась в соцсетях, после чего бдительные горожане обратились в прокуратуру. В ходе проверки были подтверждены факты вырубки дубов, ущерб оценён в полмиллиона рублей.В отношении виновных возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ. За незаконную рубку лесных насаждений, совершённую в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 миллионов рублей, принудительных работ или лишения свободы сроком до семи лет.Напомним, ранее мы писали, что