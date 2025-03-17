Внимание на качество продукта обратили родители школьников.

Общественники требуют привлечения к ответственности поставщика масла, поступившего в социальные учреждения Владимирской области. Внимание на качество продукта обратили родители школьников из Лакинска.Экспертная группа ОНФ, в которую вошли представители Управления Россельхознадзора, выехала в город для проверки. Результаты подтвердили, что масло не соответствует необходимым требованиям и могло быть поставлено не только в школы, но и в детские сады, больницы и другие учреждения семи регионов России.В частности, в Владимирской области было обнаружено 400 килограммов некачественного масла, поступившего из Курской области. Поставщики зарегистрированы в Ивановской области.