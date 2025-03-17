Подрядчик приступил к установке стелы «Город трудовой доблести» во Владимире. Мемориал будет возвышаться напротив входа в Центральный парк – на перекрестке улиц Мира и Батурина. Часть

Подрядчик приступил к установке стелы «Город трудовой доблести» во Владимире. Мемориал будет возвышаться напротив входа в Центральный парк – на перекрестке улиц Мира и Батурина. Часть тротуара у проезжей части на время работ огорожена забором. Уже можно заметить там строительную технику и основание стелы. Глава города поделился кадрами установки монумента. «Прямо сейчас подрядная организация ведет