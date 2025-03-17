«Музыка пылающего сердца» — это не просто название концерта, а состояние души. В областной филармонии отпраздновали Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники. Совместно с

«Музыка пылающего сердца» — это не просто название концерта, а состояние души. В областной филармонии отпраздновали Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники. Совместно с Владимирским русским оркестром под руководством Анатолия Антонова солист Карельской государственной филармонии Михаил Тоцкий выступил с произведениями аргентинских и французских музыкантов — Пьяццоллы, Гальяно и не только. С собой на концерт он