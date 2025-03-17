Клещи питаются кровью жертвы, однако большую часть жизни проводят в природе, в основном охотясь на копытных животных.

Во Владимирской области энтомолог Андрей Малыгин обнаружил первых клещей в окрестностях деревень Барановка и Ельцино Кольчугинского района — все пять оказались луговыми.По информации Роспотребнадзора, клещи питаются кровью жертвы, однако большую часть жизни проводят в природе, в основном охотясь на копытных животных. На данный момент в медицинские учреждения с укусами клещей никто не обращался.Специалисты рекомендуют доставлять удалённых и неповреждённых клещей в лабораторию для исследования на наличие инфекций в течение трёх суток после снятия. Работу проводят в центре гигиены и эпидемиологии на улице Токарева.