Волонтеры «Народного фронта» проверили продукты в школьных столовых Лакинска. Ранее родители учеников из этого города жаловались на плохое качество питания на прямую линию Президента.

Волонтеры «Народного фронта» проверили продукты в школьных столовых Лакинска. Ранее родители учеников из этого города жаловались на плохое качество питания на прямую линию Президента. Проверка показала, что вместо нормального сливочного масла детей кормили «опасным фальсификатом». Ревизию проводила экспертная группа, в состав которой вошли представители Россельхознадзора, органов власти, а также эксперты «Народного фронта». Валерий Алексеев, руководитель