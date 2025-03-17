Утренний снег осложнил дорожную обстановку. В двух авариях во Владимирской области пострадали семеро человек, среди них – 11-летняя девочка, сообщили в МЧС области. В обоих случаях

Утренний снег осложнил дорожную обстановку. В двух авариях во Владимирской области пострадали семеро человек, среди них – 11-летняя девочка, сообщили в МЧС области. В обоих случаях понадобилась помощь спасателей. Сегодня утром в 8:18 в Александрове легковушка столкнулась с автобусом ПАЗ городского маршрута №4. ДТП случилось возле дома №30а на улице Советской. Из информации УМВД области