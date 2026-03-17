Родители, которые гуляли с малышами, до сих пор не могут прийти в себя.

16 марта в центре Владимира едва не случилась трагедия: в 10 сантиметрах от детской коляски рухнули три огромные глыбы льда. Родители, которые гуляли с малышами, до сих пор не могут прийти в себя. По их словам, еще пара сантиметров, и последствия могли быть самыми страшными.Инцидент произошел на фоне другой, уже случившейся трагедии. В поселке Ставрово из‑за падения снежной массы с крыши погибла 70‑летняя женщина. По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ, а председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.Местные жители настаивают, что ждать новых ЧП нельзя. Они требуют от администрации срочно проверить все крыши в городе и четко определить ответственных за своевременную очистку.