Автоматизированная система с искусственным интеллектом с осени прошлого года мониторит состояние региональных дорог Московской области, фиксируя ямы, мусор и состояние разметки. Такие данные привел министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с составом подмосковного правительством.

Автоматизированная система с искусственным интеллектом с осени прошлого года мониторит состояние региональных дорог Московской области, фиксируя ямы, мусор и состояние разметки. Такие данные привел министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с составом подмосковного правительством.Камеры на служебных автомобилях анализируют видеопоток в реальном времени и автоматически загружают данные о дефектах в систему контроля и планирования работ.По информации Минтранса Московской области, это позволило сократить время инспектирования на 70% и автоматизировать инвентаризацию дорожных объектов.«С помощью искусственного интеллекта удалось автоматизировать большой процесс и добиться сокращения сроков. Основной приоритет в этом году – применение камер также на муниципальной сети», – отметил Сибатулин.Губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу оперативно начать ямочный ремонт в Подмосковье.«И федеральные, и региональные дороги особенно весной требуют нашего внимания. И, конечно, все, что касается ямочного ремонта – задача оперативно начать этот процесс и сопровождать уже в течение всего сезона», – подчеркнул глава Московской области Андрей Воробьев.В весенний план работ входит уборка мусора, приведение в порядок 13,5 тыс. остановок, обочин, тротуаров, шумозащитных экранов и нанесение разметки.До 1 мая разметку обновят на центральных дорогах, до 8 мая – у мест воинской славы, до 1 июня – на пешеходных переходах в городах.