Реконструкция Вокзальной площади во Владимире вошла в активную фазу: теплая погода позволила подрядчику возобновить работы. Строители уже полностью завершили замену канализационных сетей. Сейчас территория бывшей основной парковки огорожена — именно здесь развернутся ключевые события следующего этапа. Как пояснил замначальника управления ЖКХ администрации города Дмитрий Еропов, вслед за канализацией настанет очередь других коммуникаций. Дмитрий Еропов, зам.