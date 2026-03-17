Министерство просвещения РФ определило единые даты для последних звонков и выпускных вечеров в 2025/26 учебном году. По всей стране последние звонки прозвучат 26 мая, а выпускные вечера пройдут 27 июня. Рекомендации уже направили во все регионы страны.В программу торжеств предложат включить не только привычные поздравления и выступления школьников. В планах — церемонии поднятия Государственного флага и исполнения гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей — в том числе участников СВО и тех, кто удостоен государственных наград.Особое внимание регионы должны уделить безопасности и доступной среде для учеников с ограниченными возможностями здоровья.