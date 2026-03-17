Как подчёркивает врач – стоматолог-хирург Владимирской областной стоматологической поликлиники Денис Кирейко, раннее внимание к гигиене зубов и полости рта является основой крепкой, здоровой улыбки.Заболевания полости рта – серьёзная угроза здоровью. При первых тревожных симптомах, таких как зубная или деснёвая боль, кровоточивость, неприятный запах изо рта или появление язв, необходимо обратиться к стоматологу. Если же жалоб нет, осмотр у врача всё-таки необходим. Регулярные визиты позволяют не только профилактировать кариес и заболевания дёсен, но и выявлять предраковые состояния.Арсенал домашней гигиеныБазовый набор для ухода за полостью рта – это зубная щётка, паста и нить. Для более тщательной гигиены, особенно при наличии коронок, имплантатов или ортодонтических конструкций, рекомендованы ирригаторы, а также специальные палочки с нитью (флоссы) для межзубных промежутков. Однако, предупреждает доктор, нужно быть осторожными с модными сейчас скалерами: их неправильное применение может повредить эмаль.Питание и гигиенаНе менее, чем гигиена, на здоровье зубов влияет питание. Стоматологи рекомендуют ограничить потребление сладкого, мучного и газированных напитков и вместо этого отдать предпочтение морковке и ка­пусте, ведь жёсткая пища не только стимулирует правильное развитие челюстных костей, но и способствует естественному самоочищению зубов. Мягкая же, напротив, задерживается на зубах, создавая благоприятные условия для кариеса.Особое внимание – детям: несвоевременное лечение молочных зубов несёт серьёзный риск. Инфекция может необратимо повредить зачатки постоянных зубов, что приведёт к их отсутствию в будущем. Как подчёркивает Денис Дмитриевич, лечение каждого молочного зуба – это инвестиция в здоровую красивую улыбку.Страх боли ушёл в прошлоеБоязнь стоматологов – пережиток прошлого. Современные технологии и высокоэффективные анестетики превратили визит к врачу в комфортную процедуру. Тончайшие иглы, аппликационная анестезия – всё это делает уколы абсолютно безболезненными. Лечение под местной анестезией позволяет проводить любые манипуляции, делая стоматолога союзником пациента в борьбе за здоровье.Будущее здоровья – за профилактикой!Денис Кирейко настоятельно советует пациентам из Владимирской области приходить к стоматологу дважды в год. Именно профилактика и раннее лечение – самый лёгкий, быстрый и бюджетный путь к сохранению зубов. Стоматолог-хирург часто сталкивается с ситуацией, когда зуб уже невозможно спасти, хотя ещё полгода назад его можно было вылечить.– Лечить зубы намного проще, дешевле и быстрее, чем потом заниматься их восстановлением, – подчёркивает доктор.