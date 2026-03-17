В Москве состоялся полуфинал конкурса «Это у нас семейное» – самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он объединил участников из всех регионов ЦФО, а также Республики Казахстан. Испытания проходили 344 семьи. По итогам состязаний в финал конкурса прошли три семьи из Владимирской области. Участники соревновались в выполнении интеллектуальных, творческих и спортивных заданий