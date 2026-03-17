В Кольчугино по иску прокуратуры суд признал недействительным брак, который заключили ради получения социальных и страховых выплат, положенных участникам СВО.История вскрылась после гибели бойца. Его мать, оформляя свидетельство о смерти, узнала, что сын незадолго до отправки в зону боевых действий зарегистрировал брак с гражданкой Узбекистана.При этом мужчина фактически жил с другой женщиной, о новом браке никому не рассказывал, а с «супругой» не планировал ни жить вместе, ни вести общее хозяйство. Прокуратура установила: союз оформили исключительно ради того, чтобы иностранка смогла получить гражданство РФ и претендовать на выплаты после гибели военнослужащего. В суде факт фиктивности брака подтвердили свидетели и собранные материалы.Суд удовлетворил требования надзорного органа. Брак признали недействительным с момента заключения и аннулировали запись в ЗАГСе.