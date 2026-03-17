Сейчас там огораживают зону работ, убирают остатки льда и подвозят материалы.

На Вокзальной площади стартовали подготовительные работы перед активным этапом ремонта инженерных сетей. Сейчас там огораживают зону работ, убирают остатки льда и подвозят материалы. Скоро начнутся масштабные раскопки открытым способом, поэтому водителям стоит заранее скорректировать привычные маршруты.Главное изменение — часть парковок временно недоступна: они попали в зону ремонта. А в перспективе их и вовсе не будет: по проекту благоустройства на их месте появятся зеленая зона и клумба. Парковочные места перенесут в другие локации — при этом сохранят нужное количество мест, включая платные зоны.Что касается общественного транспорта, то ремонт не затронет круговое движение, а остановки работают в обычном режиме — посадка и высадка идут без изменений. Водителей просят заранее продумывать пути объезда и искать альтернативные места для парковки.