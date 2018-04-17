Певица Ольга Бузова оказалась втянута в очередной скандал из-за выступления в Северной Осетии. Свое мнение по этому поводу поведал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Певица Ольга Бузова оказалась втянута в очередной скандализ-за выступления в Северной Осетии. Свое мнение по этому поводу поведал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при ГосдумеВадим Манукян."Не могу промолчать в ситуации, когда бездарностьпоходя унижает главного тренера сборной России по вольной борьбе ДжамболатаТедеева. Меня возмутил тот факт, что над гордостью нашей страны, над человеком,который воспитал немало олимпийских чемпионов, благодаря которому, в том числе,наши спортсмены получили 2 золота на Олимпиаде в Рио, издевается выскочка из"Дома-2", считающая себя "Девушкой №1" страны, котораявозомнила себя российский и даже уже мировой звездой со своей валютой, империейи эпохой", -поделился эксперт.Вадим уверен, что в такой щекотливой ситуации артистка должна была держать язык за зубами. "Джамболат разве похож на человека, который может клянчить билет наконцерт Ольги Бузовой? Само подозрение в этом уже выглядит настоящимоскорблением", – сурово добавил Манукян.Напомним, что против выступления поющей ведущей готовиласьнастоящая акция протеста. Тогда звезде крепко досталось от главного тренерасборной России по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.Он поделился своим мнением по поводу предстоящего концерта в Instagram."Разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен сними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей"Дома-2" на осетинской земле", – написал он.Красотка не осталась в стороне и опубликовала ответный пост,где нескромно предположила, что Тедеева расстроил тот факт, чтоон не смог достать билет на ее шоу, и именно с этим связана его агрессия. "Я как девушка, понимающая ваше положение, готова личнопригласить Вас на свое шоу "Под звуки поцелуев" во Владикавказе 29 апреля. Ябуду Вас ждать и помните, я люблю розы", – написала звезда.