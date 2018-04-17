Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ становится все ближе — до старта главного футбольного турнира четырехлетия осталось ﻿всего 59 дней!

14 июня в Москве на стадионе Лужники в матче открытия 21-го Чемпионата мира FIFA сойдутся хозяйка турнира Россия и сборная Саудовской Аравии.Портал FIFA.com запустил обратный отсчет времени до старта мундиаля в России и каждый оставшийся день знакомит с интересным фактом или любопытной статистикой из истории турнира.59 матчей состоялось в истории Чемпионатов мира, каждый из которых посетили более 80 000 зрителей.Рекорд посещаемости для финальных матчей был установлен во встрече сборных ФРГ и Аргентины в 1986 году в Мексике: 114 600 человек. Второе место в этом списке занимает финал ЧМ-1970, который также проходил на стадионе Ацтека: тогда 107 412 болельщиков стали свидетелями победы Бразилии над Италией. Последние три матча Аргентины на ЧМ-1986 привлекли более 114 000 человек: каждый раз на Ацтеке был аншлаг.Лишь одному турниру удалось превзойти эти цифры: на ЧМ-1950 в Бразилии игры сборной хозяев в финальной четверке собирали полный стадион Маракана. На решающем последнем матче турнира Уругвай - Бразилия (2:1) официально присутствовали 173 850 болельщиков, однако формально он не считался финалом.