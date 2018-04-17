Здесь важно все: и подбор компании-перевозчика, и упаковка вещей, и наличие необходимых инструментов.

Говорят, что два переезда равны одному пожару. И перед каждым человеком, когда он собирается переезжать на новую квартиру, встает вопрос — а как сделать это с наименьшими потерями?Прежде всего, необходимо составить список вещей, которые понадобятся для нормальной подготовки к переезду. Это: картонные коробки, скотч, маркер, блокнот, упаковочные веревки, упаковочная бумага, ветошь для упаковки, шуруповерт, отвертка, канцелярский нож.А вот, собственно, и пошаговая инструкция как организовать переезд с минимумом денежных, временных и эмоциональных затрат.Первый шаг — надо определить, что стоит перевозить. Очень часто случается, что человек перед переездом нервничает и, в результате, набирает кучу ненужных вещей, которые вполне можно было бы вынести на помойку. А если определить, что перевозишь, то можно и время сэкономить, и время, и расходы на грузчиков.Второй шаг — определиться с компанией-перевозчиком. Как показывает практика, лучше заказывать услуги компании, которая не только перевезет мебель, но и расставит ее в новой квартире. И вообще, каждая уважающая себя фирма по организации переездов должна предлагать следующий пакет услуг: упаковку, перевоз, разгрузку и даже обустройство новой квартиры. Это называется переезд "под ключ".Третий шаг — упаковка вещей. Объемные немнущиеся вещи стоит перевозить в вакуумных пакетах, а для всего остального есть коробки. Некоторые вещи можно класть в плотные пакеты из строительных магазинов, которые выдерживают достаточно большой вес.Четвертый шаг — разобрать мебель и защитить от повреждений. Как показывает практика, мебель мало разобрать, необходимо еще и упаковать каждую часть в пленку, которая защитит от повреждений. Если небольшие комоды и тумбочки перевозятся в целом виде, то необходимо закрепить их ящики и дверцы веревкой или скотчем. Но особо бережно надо упаковывать стеклянные детали мебели.Пятый шаг — упаковать электронику и бытовую технику в соответствии с рекомендациями производителя.Шестой шаг — подписать все коробки, чтобы не было путаницы, и чтобы грузчики во время погрузки вещей не поставили что-либо твердое и тяжелое, допустим, на коробку с хрупкой посудой.Если говорить о цене вопроса, то погрузка-разгрузка и перевоз имущества обойдется в следующие суммы:Однокомнатная квартира — от 9000 рублей за 6-8 часов работы 2-3 грузчиков и автомобиля с кузовом 18 куб. м.Двухкомнатная квартира — от 12500 рублей за 8-10 часов работы бригады из 4 человек и машины на 22 куб. м.Трехкомнатная квартира — от 15500 рублей за 8-10 часов труда 6 грузчиков и машины 36 куб. м.Четырехкомнатная квартира — от 17000 рублей за 9-10 часов работы 6 грузчиков и машины 40 куб. м.Загородный дом — от 15000 рублей за 6-9 часов работы 4-5 грузчиков и машины 40 куб. м.