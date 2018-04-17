Супруга актера Владимира Этуша очень удивилась сообщениям в СМИ. По словам Елены, с артистом все в порядке, а новость о тяжелой болезни любимца публики сильно преувеличена.

Супруга актера Владимира Этуша очень удивилась сообщениям вСМИ. По словам Елены, с артистом все в порядке, а новость о тяжелой болезни любимцапублики сильно преувеличена.Женщина опубликовала две фотографии на своей странице в Facebook.На одном из снимков Владимир Абрамович, явно в хорошем расположении духа, сидитна диване и показывает кукиш в сторону камеры.Под фото Елена написала: "Сидим дома на диване с бокаломПросекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос))) "После падения у любимогоактера миллионов россиян появились шумы в сердце." "Как пишетtelegram-канал 112, Этуш ощутил шумы в сердце. "После падения, Карл, шумыв сердце))) И он их прям "ощутил"))) *****, я уже не знаю, плакатьили смеяться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Через час супруга метра добавила еще один пост, на которомизображены сваленные в кучу одежда и косметика. Госпожа Этуш добавила: "Кстати,господа журналисты. Ваша сенсационная "новость" застала нас аккуратза сбором чемодана для поездки в Европу на два концерта Мирей Матье". Супруги собираются, по всей видимости, в спешке. Они отыграют спектакль и со всех ног побегут "на встречу с прекрасным".Добавим, что ранее в Сети появилась информация о том, что95-летний актер ️Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну изстоличных больниц. Причиной обращения, как сообщал заблокированный в РоссииTelegram-канал 112, стали шумы в сердце. Потребовалась помощь кардиолога.