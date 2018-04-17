Супруга актера Владимира Этуша очень удивилась сообщениям в
СМИ. По словам Елены, с артистом все в порядке, а новость о тяжелой болезни любимца
публики сильно преувеличена.
Супруга актера Владимира Этуша очень удивилась сообщениям в
СМИ. По словам Елены, с артистом все в порядке, а новость о тяжелой болезни любимца
публики сильно преувеличена.
Женщина опубликовала две фотографии на своей странице в Facebook.
На одном из снимков Владимир Абрамович, явно в хорошем расположении духа, сидит
на диване и показывает кукиш в сторону камеры.
Под фото Елена написала: "Сидим дома на диване с бокалом
Просекко в руке, читаем СМИ и ржем в голос))) "После падения у любимого
актера миллионов россиян появились шумы в сердце." "Как пишет
telegram-канал 112, Этуш ощутил шумы в сердце. "После падения, Карл, шумы
в сердце))) И он их прям "ощутил"))) *****, я уже не знаю, плакать
или смеяться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)".
Через час супруга метра добавила еще один пост, на котором
изображены сваленные в кучу одежда и косметика. Госпожа Этуш добавила: "Кстати,
господа журналисты. Ваша сенсационная "новость" застала нас аккурат
за сбором чемодана для поездки в Европу на два концерта Мирей Матье". Супруги собираются, по всей видимости, в спешке. Они отыграют спектакль и со всех ног побегут "на встречу с прекрасным".
Добавим, что ранее в Сети появилась информация о том, что
95-летний актер ️Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну из
столичных больниц. Причиной обращения, как сообщал заблокированный в России
Telegram-канал 112, стали шумы в сердце. Потребовалась помощь кардиолога.