У актера шалит сердце. Да и другие болячки периодически выскакивают.

У актера шалит сердце. Да и другие болячки периодически выскакивают.Актер ️Владимир Этуш приехал на срочное обследование в одну из столичных больниц. Причина обращения, как сообщает заблокированный в России телеграмм-канал 112, шумы в сердце. Поэтому и потребовалась помощь кардиолога.Проблемы со здоровьем у звезды театра им. Евг. Вахтангова возникают периодически. В прошлом году Этуш был срочно госпитализирован из поликлиники в НИИ имени Склифосовского с подозрением на перелом шейного отдела позвоночника. "Поступивший пациент переведен в нейрохирургическую реанимацию, состояние тяжелое", – говорили тогда медики. Позже стало известно, что этот диагноз не подтвердился. У актера обнаружили только сильный ушиб области спины и, естественно, стресс.А до этого, отдыхая на даче, Этуш неожиданно почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу с сердечным приступом.Зрители запомнили Этуша, прежде всего, по комедиям Леонида Гайдая – к примеру, роли товарища Саахова в "Кавказской пленнице". Кроме того, актер снимался в таких картинах как "Иван Васильевич меняет профессию", "31 июня", "Приключения Буратино", "12 стульев". Всего на счету актера более 60 спектаклей и 38 фильмов.