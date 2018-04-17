В столичном аэропорту Шереметьево опровергли информацию о сбое в системах регистрации на рейсы.

В столичном аэропорту Шереметьево опровергли информацию о сбое в системах регистрации на рейсы."Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Системы регистрации пассажиров и багажа функционируют без сбоев", — сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что часть сервисов Шереметьева якобы заблокирована Роскомнадзором.16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений. Для обхода блокировки Telegram начал использовать IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство стало блокировать и адреса этих сервисов. В частности, из-за этого возникли проблемы у мессенджера Viber.