Артистка Елена Захарова приняла участие в необычной фотосессии. Новый образ сделал ее неузнаваемой.

Артистка Елена Захарова приняла участие в необычнойфотосессии. Новый образ сделал ее неузнаваемой.Актриса опубликовала в своем Instagram два снимка. Захаровапримерила образы 20-х годов. На одном из снимков артистка позирует в красномплатье в пол. Широкий разрез юбки позволяет увидеть стройные ноги красавицы. Апышные кудри и красная помада делают ее чем-то похожей на великолепную Людмилу Гурченко.На другом фото Елена облачена в золотое полупрозрачное платье с краснымакцентом на талии.Подписчики остались очень довольны преображением. "Вы и есть Греза и самая прекрасная мечта!","Леночка, шикарно выглядишь!", "Необычный образ! Вы красавица!", "Лена,тыутренняя заря", "На Немоляеву похожа", "Елена, Вы великолепны!Талантливая актриса, за небольшой промежуток времени несколько потрясающихобразов!", – не скупились на комплименты фанаты.Добавим, что 42-летняя Захарова четыре месяца назад сталамамой. Долгое время она держала беременность в секрете, но потом не смогласкрывать округлившийся живот. Спустя всего два месяца после родов актрисавернулась на сцену. В соцсетях она не показывает лицо малышки и даже нераскрывает ее имя.Напомним, что несколько лет назад у звезды произошлатрагедия: из-за вирусной инфекции скончалась ее восьмимесячная дочь. Еленадолго переживала из-за случившегося и поэтому решила скрывать до последнеговторую беременность, сообщает