Артистка Елена Захарова приняла участие в необычной
фотосессии. Новый образ сделал ее неузнаваемой.
Артистка Елена Захарова приняла участие в необычной
фотосессии. Новый образ сделал ее неузнаваемой.
Актриса опубликовала в своем Instagram два снимка. Захарова
примерила образы 20-х годов. На одном из снимков артистка позирует в красном
платье в пол. Широкий разрез юбки позволяет увидеть стройные ноги красавицы. А
пышные кудри и красная помада делают ее чем-то похожей на великолепную Людмилу Гурченко.
На другом фото Елена облачена в золотое полупрозрачное платье с красным
акцентом на талии.
Подписчики остались очень довольны преображением. "Вы и есть Греза и самая прекрасная мечта!",
"Леночка, шикарно выглядишь!", "Необычный образ! Вы красавица!", "Лена,ты
утренняя заря", "На Немоляеву похожа", "Елена, Вы великолепны!
Талантливая актриса, за небольшой промежуток времени несколько потрясающих
образов!", – не скупились на комплименты фанаты.
Добавим, что 42-летняя Захарова четыре месяца назад стала
мамой. Долгое время она держала беременность в секрете, но потом не смогла
скрывать округлившийся живот. Спустя всего два месяца после родов актриса
вернулась на сцену. В соцсетях она не показывает лицо малышки и даже не
раскрывает ее имя.
Напомним, что несколько лет назад у звезды произошла
трагедия: из-за вирусной инфекции скончалась ее восьмимесячная дочь. Елена
долго переживала из-за случившегося и поэтому решила скрывать до последнего
вторую беременность, сообщает