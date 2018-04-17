Программа прибрежных боевых кораблей в США с треском провалилась. Эксперты называют суда класса Freedom и Independence (Свобода и Независимость) плавающей кучей мусора.

Программа прибрежных боевых кораблей в США с треском провалилась.Эксперты называют суда класса Freedom и Independence ("Свобода" и"Независимость") "плавающей кучей мусора".Всему виной неудачная конструкция кораблей. Они практическине способны отразить атаку противокорабельных ракет, расходуют много топлива иоснащены неэффективной радарной системой.Суда класса LCS (Littoral Combat Ship) находятся вэксплуатации уже 16 лет, в них было вложено около миллиарда долларов. В 2014году ВМС США из-за сомнений в эффективности кораблей сократили заказ, а ужеимеющиеся у военных корабли находятся на техническом обслуживании.В числе проблем программы прибрежных кораблей экспертыотмечают таже дефицит элементов боевой системы и отсутствие систем, позволяющих снизить ущерб вслучае поражения двигательной установки корабля.Линейка кораблей LCS предназначена для патрулированияприбрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействиябеспилотникам и разведки. "Военно-морской флот просто признал, чтоприбрежный боевой корабль представляет собой плавучую кучу мусора", – приводитмнение экспертов издания Task & Purpose.Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.На корвете, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 мм, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, есть возможность размещения ракетных комплексов "Калибр". Главная задача кораблей проекта 22160 – охрана территориальных вод, борьба с пиратством и поддержка других боевых судов.