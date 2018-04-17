Программа прибрежных боевых кораблей в США с треском провалилась.
Эксперты называют суда класса Freedom и Independence (Свобода и
Независимость) плавающей кучей мусора.
Программа прибрежных боевых кораблей в США с треском провалилась.
Эксперты называют суда класса Freedom и Independence ("Свобода" и
"Независимость") "плавающей кучей мусора".
Всему виной неудачная конструкция кораблей. Они практически
не способны отразить атаку противокорабельных ракет, расходуют много топлива и
оснащены неэффективной радарной системой.
Суда класса LCS (Littoral Combat Ship) находятся в
эксплуатации уже 16 лет, в них было вложено около миллиарда долларов. В 2014
году ВМС США из-за сомнений в эффективности кораблей сократили заказ, а уже
имеющиеся у военных корабли находятся на техническом обслуживании.
В числе проблем программы прибрежных кораблей эксперты
отмечают таже дефицит элементов боевой системы и отсутствие систем, позволяющих снизить ущерб в
случае поражения двигательной установки корабля.
Линейка кораблей LCS предназначена для патрулирования
прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия
беспилотникам и разведки. "Военно-морской флот просто признал, что
прибрежный боевой корабль представляет собой плавучую кучу мусора", – приводит
мнение экспертов издания Task & Purpose.
Ранее американские военные эксперты оценили дизайн новейшего российского корвета проекта 22160. СМИ в США признали его "гениальным". Корабль обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна.
На корвете, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 мм, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, есть возможность размещения ракетных комплексов "Калибр". Главная задача кораблей проекта 22160 – охрана территориальных вод, борьба с пиратством и поддержка других боевых судов.