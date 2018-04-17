В столице княжества Монако продолжается крупный теннисный турнир грунтового сезона из серии ATP World Tour Masters 1000 – Rolex Monte-Carlo, с призовым фондом 4,87 млн евро. Россиянин Андрей Рублев во втором круге встречался с Домиником Тимом и проиграл в упорных трех сетах.

В столице княжества Монако продолжается крупный теннисный турнир грунтового сезона из серии ATP World Tour Masters 1000 – Rolex Monte-Carlo, с призовым фондом 4,87 млн евро. Россиянин Андрей Рублев во втором круге встречался с Домиником Тимом и проиграл в упорных трех сетах.Матч начался для нашего теннисиста вполне успешно: счет первой партии 7:5 в его пользу. "Посеянный" в Монако пятым Тим проводил первую встречу после довольно затяжного лечения травмы, так что входил в игру довольно медленно. Но уже второй сет остался за австрийцем с тем же счетом 7:5.А вот в третьей партии Тим сразу ушел вперед (4:1) и уже Рублеву пришлось проявлять характер. И наш молодой игрок сумел выиграть следующие четыре гейма (!) и вышел вперед – 5:4. Но Тим сдаваться не собирался и теперь уже он совершил мини-камбэк, выиграв три гейма и партию – 7:5.