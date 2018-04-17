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<a href="http://33live.ru/novosti/17-04-2018-antoshek-zakryli.html" target="_blank">«Антошек» закрыли</a> - Обещание выполнили. Во Владимире за последние два дня закрыли два крупных развлекательных центра. Накануне судебные приставы работали на Растопчина, а сегодня опечатали здание на Большой Нижегородской. Собственники помещений должны исправить все нарушения противопожарной безопасности. И тогда развлекательные центры смогут заработать вновь. За работой приставов наблюдала наша съемочная группа.