Мотоциклист врезался в группу велосипедистов в украинских Бродах, пытаясь уйти от столкновения с автомобилем. В результате ДТП, которое попало в объектив камеры наблюдения, травмы получили пять человек, в том числе и сам байкер.

Мотоциклист врезался в группу велосипедистов в украинских Бродах, пытаясь уйти от столкновения с автомобилем. В результате ДТП, которое попало в объектив камеры наблюдения, травмы получили пять человек, в том числе и сам байкер.Авария произошла около 15 часов дня в минувший понедельник, 16 апреля, на улице Ивана Франко. Владелец Honda вынужден был резко уйти вправо, чтобы не протаранить поворачивавший налево автомобиль. Уйти от столкновения с машиной 29-летнему байкеру удалось, но он тут же врезался в группу остановившихся на обочине велосипедистов.Удар был такой силы, что мотоциклист и сбитая 13-летняя девочка пролетели по асфальту около 20 метров, зацепив по пути еще одного пешехода. Все трое были госпитализированы, причем ребенок и мужчина попали в реанимацию, остальных двух подростков отпустили домой после оказания первой помощи.