Юлия Барановская прокомментировала слухи о ее четвертой беременности, которые поползли после того, как она вышла в свет в платье, сидящем на ней, по мнению некоторых СМИ и фанатов, несколько двусмысленно. Телеведущая сделала заявление.

Юлия Барановская прокомментировала слухи о ее четвертой беременности, которые поползли после того, как она вышла в свет в платье, сидящем на ней, по мнению некоторых СМИ и фанатов, несколько двусмысленно. Телеведущая сделала заявление.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия Барановская опубликовала свои фотографии, сделанные на церемонии вручения кинонаграды "Ника". Собственно, после этого выхода телеведущей в свет, в СМИ поползли слухи о ее интересном положении.Юлия обратилась к многочисленным подписчикам. "Всем привет 😘После одного обзора моего выхода в свет, поползли слухи о моей беременности. Сразу оговорюсь, ПОКА нет))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – сделала заявление Барановская. Далее ведущая задала фанатам вопрос: "Неужели платье и правда так село, что можно об этом подумать? Нужна ваша помощь: что скажете?"Реакция многочисленных подписчиков оказалась неоднозначной. "все понятно. Проблемы с самооценкой", "Прекрасна , как всегда !!!❤", "В ОБЛАСТИ ЖИВОТА НАСЛОЕНИЕ., ПОЭТОМУ НАВЕРНО", "Хорошая нет слов+5", "Я думаю это просто защитники придумали. Даже намека нет. Платье хорошо сидит. Просто красотка", "Это все вам очень идет", "Вот эта незначительная "улыбочка" чуть ниже уровня талии, наверное, всему виной", "Цвет не ваш,фасон не ваш...вам летящие фасоны идут,в пол,брючные,да и просто мтни, шорты. а это наояд после палтоса будет идеально", "А мне нравится. И цвет тоже. Никакой ассоциации с беременностью", "Платье сидит идеально) ничего там не видно, пусть не выдумывают) я только после вашего комментария, Юль, начала рассматривать видно ли там что или нет)) не обращайте внимание)" – высказались поклонники.