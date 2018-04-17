Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил слова нынешнего главы кабинета министров страны Владимира Гройсмана о том, что отказ Киева от формата СНГ не приведет к болезненным последствиям. Политик, по всей видимости, не высоко ставит интеллектуальные возможности пришедшего ему на смену главы правительства.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил слова нынешнего главы кабинета министров страны Владимира Гройсмана о том, что отказ Киева от формата СНГ не приведет к болезненным последствиям. Политик, по всей видимости, не высоко ставит интеллектуальные возможности пришедшего ему на смену главы правительства.Принимать во внимание заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана не стоит, уверен Николай Азаров. "Что можно услышать от человека, который всю жизнь занимался только базарными делами?", – цитирует его . Политик усомнился в том, что нынешний глава кабмина знает балансы и товарооборот внутри СНГ, а также понимает хоть что-то в экономических вопросах.Николай Азаров напомнил, что одно только ухудшение отношений между Москвой и Киевом привело к тому, что украинский экспорт обвалился в два раза. "А он говорит, что ничего не повлияет", – изумился бывший глава украинского правительства.Впрочем, уверен политик, искать смысл в словам Владимира Гройсмана – занятие бесполезное. "Я его знаю лично, лет 15, общался с ним. Я знаю его уровень мышления и образования. Ничего он не думает, а говорит, что попало, лишь бы что-то сказать", – рассказал Азаров.По его словам, простые граждане Украины и не пытаются разгадать смысл высказываний своего премьер-министра. "Украинцам фиолетово, что он говорит", – констатировал он.Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил правительству начать процедуру по официальному выходу страны из СНГ. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заметил, что последствия такого решения для страны не будут тяжелыми. В пресс-службе исполнительного комитета Содружества Независимых Государств сообщили, что Украина не уведомляла о намерении выйти из организации.