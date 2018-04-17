Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, а в Тюменской области горела школа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, а в Тюменской области горела школа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Нижегородского подростка осудят за нападение на 44-летнего соседа с ножом, передает . Вечером 4 февраля,находясь в доме, расположенном в доме по улице Комсомольская поселка РешетихаВолодарского района, 17-летний юноша в ходе конфликта нанес соседу по общежитиюранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали Ссора произошла из-за того,что оппонент обвиняемого якобы не убрал за собой на кухне и в местах общегопользования.Первомайскуюдемонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, сообщает1 мая там пройдет традиционная "Монстрация" – шествиегорожан в разных образах и с странными плакатами. В качестве девиза шествияпока побеждает слоган из мема про Илона Маска. Он появился в сети запускаракеты-носитель Falcon Heavy. После запуска пользователи соцсетей придумалимного вариантов отечественных "достижений" под слоганом "Как тебетакое, Илон Маск?"В Ростовской области завели уголовное делов отношении гражданина Узбекистана, который изнасиловал двухдевушек-подростков, пишет "Поданным следствия, мужчина арендовал жилье в Батайске. В 2017 году здесь онизнасиловал двух 15-летних девушек", – говорится в публикации. Сейчас47-летний мужчина находится под стражей.В Казани шесть рыбаков застряли на льдине на реке Волге в четырех километрах от берега. Мужчин спасли, передает В операцииучаствовали 18 человек и десять единиц техники. Оторвавшуюся льдину обнаружилив 14:35. За 15 минут все рыбаки были эвакуированы в судно на воздушной подушке,их доставили на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.В городе Ялуторовске Тюменской области произошел пожар в школе. Инцидент обошелся без тяжелых последствий. "Площадь пожарасоставила два квадратных метра, горела пластиковая дверь запасного выхода.Огонь был потушен до прибытия пожарных. Эвакуация сотрудниками МЧС непроводилась – безопасность детей обеспечили сами работники школы", – цитируетпредставителей ведомства пишет Причинупожара в настоящее время устанавливают дознаватели.Омич убил знакомую инадругался над ее телом, сообщаетНесмотря на то, что трагедия произошла 13 октября2017 года, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено сейчас. По даннымследствия, 44-летний мужчина вместе со знакомой находились в квартире, когдамежду ними возникла ссора. Обвиняемый ударил женщину топором по голове, омичкаполучила черепно-мозговую травму и скончалась. После этого убийца совершилнадругательство на телом убитой. Для этого он использовалнож, электропилу и ножовки.Житель Ижевска выдал себяза сотрудника Матч ТВ, чтобы отомстить обидчику, передает . Конфликт у них произошел в ноябре 2017 года, когда оба ездили нахоккейный матч в Пермь. В начале марта 2018 года злоумышленник, действуя воисполнение своего плана, представившись сотрудником телеканала, отправилпотерпевшему СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. В ходетелефонного разговора он предложил потерпевшему сняться в видеоролике длятелеканала, пообещав за съемки 5000 рублей и назначив встречу в торговом центре.Встретившись в назначенное время в указанном месте, "сотрудник телеканала"вместо обещанной съемки и гонорара, нанес потерпевшему побои.Грузовойсостав и тягач Volvo столкнулись 17 апреля на железнодорожной станции СысертьСвердловской области, пишет Столкновение произошло на переезде, у грузовика смята левая сторона кабиныи прицеп. Один из вагонов поезда тоже былповрежден. По словам машиниста, он не заметил грузовик, так как было темно.Очевидцы пояснили, что водитель грузовика не остановился передзнаком у переезда. Пострадавших нет.Волгоградец за деньгипрописал в доме своих родителей без их ведома 22 узбеков, передает Мужчина достоверно знал, что мигранты будут проживать вдругих районах области, и надеялся, что его маленький секрет в виде прописки иностранцевникто не узнает, в том числе и близкие. Максимальное наказание, которое грозитпредприимчивому волгоградцу – три года лишения свободы.Башкирии три сотрудника колонии избили осужденного,сообщаетПо версии следствия, утром 14 мая 2017 года пьяный осужденныйсамодельным ножом нанес удары в живот дежурному помощнику начальника колонии. Вэтот момент они находились в промышленной зоне тюрьмы. Помощник получил тяжелыераны. После этого три сотрудника колонии в подсобном помещении задержалиосужденного и били его по пояснице и по стопам. Избитый был признанпотерпевшим, но отказался давать показания. Несмотря на это, следователямудалось доказать причастность избивших его людей.В Башкирии сварщик погиб от удара электрическим током, передает Установлено, что мужчинапогиб во время выполнения работ по изготовлению приспособления для "шуровки"(перемешивания) руды в приемном бункере. Несчастный случай связан спроизводством. Причинами смертельного несчастного случая стали работа в стесненных,влажных условиях с категорией опасности третьего класса, а такженеудовлетворительная организация производства работ руководством предприятия.По результатам расследования виновные должностные лица привлечены кадминистративной ответственности в виде штрафов на общую сумму 390 тысяч рублей.