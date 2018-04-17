Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, а в Тюменской области горела школа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Первомайскую демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, а в Тюменской области горела школа. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Нижегородского подростка осудят за нападение на 44-летнего соседа с ножом, передает . Вечером 4 февраля,
находясь в доме, расположенном в доме по улице Комсомольская поселка Решетиха
Володарского района, 17-летний юноша в ходе конфликта нанес соседу по общежитию
ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали Ссора произошла из-за того,
что оппонент обвиняемого якобы не убрал за собой на кухне и в местах общего
пользования.
Первомайскую
демонстрацию в Хабаровске посвятят Илону Маску, сообщает1 мая там пройдет традиционная "Монстрация" – шествие
горожан в разных образах и с странными плакатами. В качестве девиза шествия
пока побеждает слоган из мема про Илона Маска. Он появился в сети запуска
ракеты-носитель Falcon Heavy. После запуска пользователи соцсетей придумали
много вариантов отечественных "достижений" под слоганом "Как тебе
такое, Илон Маск?"
В Ростовской области завели уголовное дело
в отношении гражданина Узбекистана, который изнасиловал двух
девушек-подростков, пишет "По
данным следствия, мужчина арендовал жилье в Батайске. В 2017 году здесь он
изнасиловал двух 15-летних девушек", – говорится в публикации. Сейчас
47-летний мужчина находится под стражей.
В Казани шесть рыбаков застряли на льдине на реке Волге в четырех километрах от берега. Мужчин спасли, передает В операции
участвовали 18 человек и десять единиц техники. Оторвавшуюся льдину обнаружили
в 14:35. За 15 минут все рыбаки были эвакуированы в судно на воздушной подушке,
их доставили на берег. Пострадавших в результате происшествия нет.
В городе Ялуторовске Тюменской области произошел пожар в школе. Инцидент обошелся без тяжелых последствий. "Площадь пожара
составила два квадратных метра, горела пластиковая дверь запасного выхода.
Огонь был потушен до прибытия пожарных. Эвакуация сотрудниками МЧС не
проводилась – безопасность детей обеспечили сами работники школы", – цитирует
представителей ведомства пишет Причину
пожара в настоящее время устанавливают дознаватели.
Омич убил знакомую и
надругался над ее телом, сообщает
Несмотря на то, что трагедия произошла 13 октября
2017 года, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено сейчас. По данным
следствия, 44-летний мужчина вместе со знакомой находились в квартире, когда
между ними возникла ссора. Обвиняемый ударил женщину топором по голове, омичка
получила черепно-мозговую травму и скончалась. После этого убийца совершил
надругательство на телом убитой. Для этого он использовал
нож, электропилу и ножовки.
Житель Ижевска выдал себя
за сотрудника Матч ТВ, чтобы отомстить обидчику, передает . Конфликт у них произошел в ноябре 2017 года, когда оба ездили на
хоккейный матч в Пермь. В начале марта 2018 года злоумышленник, действуя во
исполнение своего плана, представившись сотрудником телеканала, отправил
потерпевшему СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. В ходе
телефонного разговора он предложил потерпевшему сняться в видеоролике для
телеканала, пообещав за съемки 5000 рублей и назначив встречу в торговом центре.
Встретившись в назначенное время в указанном месте, "сотрудник телеканала"
вместо обещанной съемки и гонорара, нанес потерпевшему побои.
Грузовой
состав и тягач Volvo столкнулись 17 апреля на железнодорожной станции Сысерть
Свердловской области, пишет Столкновение произошло на переезде, у грузовика смята левая сторона кабины
и прицеп. Один из вагонов поезда тоже был
поврежден. По словам машиниста, он не заметил грузовик, так как было темно.
Очевидцы пояснили, что водитель грузовика не остановился перед
знаком у переезда. Пострадавших нет.
Волгоградец за деньги
прописал в доме своих родителей без их ведома 22 узбеков, передает Мужчина достоверно знал, что мигранты будут проживать в
других районах области, и надеялся, что его маленький секрет в виде прописки иностранцев
никто не узнает, в том числе и близкие. Максимальное наказание, которое грозит
предприимчивому волгоградцу – три года лишения свободы.
В
Башкирии три сотрудника колонии избили осужденного,
сообщает
По версии следствия, утром 14 мая 2017 года пьяный осужденный
самодельным ножом нанес удары в живот дежурному помощнику начальника колонии. В
этот момент они находились в промышленной зоне тюрьмы. Помощник получил тяжелые
раны. После этого три сотрудника колонии в подсобном помещении задержали
осужденного и били его по пояснице и по стопам. Избитый был признан
потерпевшим, но отказался давать показания. Несмотря на это, следователям
удалось доказать причастность избивших его людей.
В Башкирии сварщик погиб от удара электрическим током, передает Установлено, что мужчина
погиб во время выполнения работ по изготовлению приспособления для "шуровки"
(перемешивания) руды в приемном бункере. Несчастный случай связан с
производством. Причинами смертельного несчастного случая стали работа в стесненных,
влажных условиях с категорией опасности третьего класса, а также
неудовлетворительная организация производства работ руководством предприятия.
По результатам расследования виновные должностные лица привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 390 тысяч рублей.