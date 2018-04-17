По данным следствия, экс-глава Краснопламенского сельского поселения Александровского района в 2011 году нарушила требования жилищного законодательства.

Бывшая глава сельского поселения признана виновной в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, экс-глава Краснопламенского сельского поселения Александровского района в 2011 году нарушила требования жилищного законодательства. Имея в распоряжении двухкомнатную муниципальную квартиру, чиновница незаконно распорядилась передать жилье 27-летнему юристу администрации и заключила с ним договор социального найма.При этом глава знала, что на учете нуждающихся с внеочередным правом получения муниципальной квартиры состоит семья, где на иждивении находилось пятеро детей, младшему из которых было 6 лет, проживавших в аварийном доме, признанном непригодным для проживания.Только по решению суда в конце декабря 2011 года администрация Александровского района обеспечила многодетную семью благоустроенным жильем.Тем временем, продолжая противоправное поведение, в 2015 году глава муниципального образования подписала документы о передаче двухкомнатной муниципальной квартиры в собственность уже бывшего юриста администрации, что позволило ему оформить права и продать жилье третьим лицам.В рамках уголовного дела действующий глава Краснопламенского сельского поселения заявил гражданский иск о возмещении стоимости утраченного муниципального жилья на сумму более 540 тысяч рублей.Приговором Александровского городского суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также судом частично удовлетворен заявленный гражданский иск в интересах муниципального образования в размере 382 тысяч рублей.