Восьмилетний Джулиан Маланковски сумел победить рак в терминальной стадии. Медики в один голос утверждают, что произошло чудо.

Восьмилетний Джулиан Маланковски сумел победить рак втерминальной стадии. Медики в один голос утверждают, что произошло чудо.Семье Джулиана врачи заявили, что их сын обречен – лечениене дает результатов. Мальчику поставили страшный диагноз "острыйлимфобластный лейкоз" еще в 2011 году. Это один из самых опасных видоврака крови, почти не поддающийся лечению.Болезнь трижды отступала – Джулиану помогли курсыхимиотерапии и трансплантация костного мозга от донора из США. Однако рак сновавернулся в 2017 году. Семье сказали, что мальчик не доживет до Рождества."Мы не могли в это поверить. Нам на протяжении нескольких месяцев говорили, что нужно готовиться к самому худшему сценарию", – рассказывает мать мальчика, Анета Маланковски.Однако произошло чудо: результаты анализов крови постепенностали улучшаться. Врачи не верили своим глазам и решили изучить костный мозг. Витоге о чуде заговорили даже самые опытные в мире онкологи – уровень раковых клеток неожиданно снизился вдва раза. Случай Джулиана был признан уникальным.Сейчас мальчик находится в Детской больнице британского Манчестера.Рак видоизменился: у мальчика диагностировали острый миелоидный лейкоз, а этоизлечимо. Джулиана готовят к еще одномукурсу химиотерапии, а после – к новой трансплантации костного мозга. Матьмальчика уверена, что сыну помогла особая диета, в которую входит расторопша,щелочная вода и свежие соки, пишет Life.ru.