Восьмилетний Джулиан Маланковски сумел победить рак в
терминальной стадии. Медики в один голос утверждают, что произошло чудо.
Восьмилетний Джулиан Маланковски сумел победить рак в
терминальной стадии. Медики в один голос утверждают, что произошло чудо.
Семье Джулиана врачи заявили, что их сын обречен – лечение
не дает результатов. Мальчику поставили страшный диагноз "острый
лимфобластный лейкоз" еще в 2011 году. Это один из самых опасных видов
рака крови, почти не поддающийся лечению.
Болезнь трижды отступала – Джулиану помогли курсы
химиотерапии и трансплантация костного мозга от донора из США. Однако рак снова
вернулся в 2017 году. Семье сказали, что мальчик не доживет до Рождества.
"Мы не могли в это поверить. Нам на протяжении нескольких месяцев говорили, что нужно готовиться к самому худшему сценарию", – рассказывает мать мальчика, Анета Маланковски.
Однако произошло чудо: результаты анализов крови постепенно
стали улучшаться. Врачи не верили своим глазам и решили изучить костный мозг. В
итоге о чуде заговорили даже самые опытные в мире онкологи – уровень раковых клеток неожиданно снизился в
два раза. Случай Джулиана был признан уникальным.
Сейчас мальчик находится в Детской больнице британского Манчестера.
Рак видоизменился: у мальчика диагностировали острый миелоидный лейкоз, а это
излечимо. Джулиана готовят к еще одному
курсу химиотерапии, а после – к новой трансплантации костного мозга. Мать
мальчика уверена, что сыну помогла особая диета, в которую входит расторопша,
щелочная вода и свежие соки, пишет Life.ru.