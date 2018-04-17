Лариса Широкова – адвокат милостью божьей. Она точно знает, что сможет обелить Виталину Цымбалюк-Романовскую после всех нападок и отбить от часто несправедливых обвинений.

Лариса Широкова – адвокат милостью божьей. Она точно знает, что сможет обелить Виталину Цымбалюк-Романовскую после всех нападок и отбить от часто несправедливых обвинений."В печатных СМИ практически ежедневно выходят статьи, как минимум нарушающие частную жизнь Виталины, пересекая любые попытки такого вмешательства, мы приняли необходимые меры и в настоящее время по нашим заявлениям о нарушении Конституционных прав Виталины, начаты проверки и возбуждаются уголовные дела", – написала Широкова на своей странице в социальной сети Facebook.Сделала она заявление и касаемо скандальной квартиры в Подмосковье, право собственности на которую сегодня оспаривают украинская пианистка и российский актер. "Виталина не заключала сделки по отчуждению квартиры в д.Глухово. Переход права собственности по договору дарения в пользу бывшего супруга, произведен мошенническим способом, без воли и участия Дарителя (Виталины). Обстоятельства, при которых была совершена указанная сделка, в настоящее время исследуются правоохранительными органами по заявлению Виталины. Разумеется, дело будет возбуждено, поскольку деяние отвечает признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество)", – сообщила Широкова.Отдельно адвокат отметила, что телеэфиры и другая активность в прессе в поддержку бывшей жены Джигарханяна будут продолжаться. "Сообщаю одновременно как для друзей, так и для недоброжелателей Виталины Цымбалюк-Романовской, мы освещали и будем освещать в СМИ подробности и обстоятельства дела, способы защиты. При этом подчеркиваю – Виталина всегда только отвечает на брошенный вызов", – заметила Широкова. И добавила, что "процессуальные нарушения следствия находятся теперь под пристальным вниманием Управления собственной безопасности МВД РФ и ФСБ РФ ( Управление "М")"