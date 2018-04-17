Специалисты задумались о том, что экстренный вызов с помощью телефона занимает много времени. Проблему удалось решить креативным способом – создав умное украшение.

Специалисты задумались о том, что экстренный вызов с помощью телефона занимает много времени. Проблему удалось решить креативным способом – создав умное украшение.Устройство разработалиспециалисты Университета Алабамы в Бирмингеме. В браслет встроилиспециальные датчики, которые анализируют положение тела человека в пространстве,его температуру и давление. Также умный аксессуар умеет отличать обычныедвижения от более резких.Если девайс обнаруживает какую-либо угрозу, он сразу жеподключается к телефону через Bluetooth и отправляет сообщениес координатами в экстренную службу. При этом приспособление издает громкийзвуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и отпугнутьзлоумышленника. По словам ученых, такое украшение пригодится не толькоженщинам, но и пожилым людям, состояние которых может ухудшиться в любоймомент, передает.Приборы для защиты от насильников создавались экспертами и ранее.Так, в 2010 году врач из ЮАР изобрела специальную защитную капсулу. Ееспециалист предлагает разместить в половых органах женщины. На внутреннейстороне этого "опасного контрацептива" есть ряд небольших зубчиков, направленных во внутрь. Вслучае изнасилования зубы-крючки сразу вопьются мужское достоинство и будутдавить еще сильнее при попытке освободиться от них.Такая технология вызвала множество споров. Некоторые психологисчитают, что, испытав сильную боль, разгневанный насильник может убить жертву.Также ранее сообщалось о создании часов, которые отслеживаютместонахождение ребенка. Это изобретение призвано помочь родителям всегда бытьв курсе, где находится их чадо.