Специалисты задумались о том, что экстренный вызов с помощью телефона занимает много времени. Проблему удалось решить креативным способом – создав умное украшение.
Специалисты задумались о том, что экстренный вызов с помощью телефона занимает много времени. Проблему удалось решить креативным способом – создав умное украшение.
Устройство разработали
специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме. В браслет встроили
специальные датчики, которые анализируют положение тела человека в пространстве,
его температуру и давление. Также умный аксессуар умеет отличать обычные
движения от более резких.
Если девайс обнаруживает какую-либо угрозу, он сразу же
подключается к телефону через Bluetooth и отправляет сообщение
с координатами в экстренную службу. При этом приспособление издает громкий
звуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и отпугнуть
злоумышленника. По словам ученых, такое украшение пригодится не только
женщинам, но и пожилым людям, состояние которых может ухудшиться в любой
момент, передает.
Приборы для защиты от насильников создавались экспертами и ранее.
Так, в 2010 году врач из ЮАР изобрела специальную защитную капсулу. Ее
специалист предлагает разместить в половых органах женщины. На внутренней
стороне этого "опасного контрацептива" есть ряд небольших зубчиков, направленных во внутрь. В
случае изнасилования зубы-крючки сразу вопьются мужское достоинство и будут
давить еще сильнее при попытке освободиться от них.
Такая технология вызвала множество споров. Некоторые психологи
считают, что, испытав сильную боль, разгневанный насильник может убить жертву.
Также ранее сообщалось о создании часов, которые отслеживают
местонахождение ребенка. Это изобретение призвано помочь родителям всегда быть
в курсе, где находится их чадо.