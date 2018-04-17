Нападающий Краснодара Федор Смолов пропустит матч 27 тура против ЦСКА из-за желтой карточки, полученной в игре с Арсеналом. Это предупреждение стало для Федора четвертым и повлекла за собой дисквалификацию.

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов пропустит матч 27 тура против ЦСКА из-за желтой карточки, полученной в игре с "Арсеналом". Это предупреждение стало для Федора четвертым и повлекла за собой дисквалификацию.Судья встречи Артем Чистяков неправомерно наказал Смолова. "Краснодар" попытался оспорить дисквалификацию своего лучшего бомбардира и подал соответствующего заявление в КДК РФС.Однако КДК не смог отменить дисквалификацию игрока, так как это не позволяет регламент. Таким образом, Федору придется пропустить встречу с ЦСКА из-за дисквалификации.