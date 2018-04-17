Глава Telegram Павел Дуров начал оказывать финансовую поддержку администраторам прокси-серверов и VPN-сервисов, предоставляющим пользователям возможность обойти блокировку мессенджера на территории России. На своей странице во ВКонтакте Дуров выразил готовность пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели в течение года.

Глава Telegram Павел Дуров начал оказывать финансовую поддержку администраторам прокси-серверов и VPN-сервисов, предоставляющим пользователям возможность обойти блокировку мессенджера на территории России. На своей странице во "ВКонтакте" Дуров выразил готовность пожертвовать "миллионы долларов личных средств" на эти цели в течение года."В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn, — заявил он. — В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели"."Хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram,он важен нам по личным соображениям", — добавил Дуров. Размер аудитории сервиса в России компания не раскрывает, однако накануне глава Telegram сказал, что блокировка мессенджера приведет к спаду качества жизни 15 миллионов россиян, а угроза террористической угрозы сохранится.В другом посте, появившемся сегодня в самом Telegram, Дуров поблагодарил пользователей и крупнейшие IT-компании за поддержку: "Спасибо за вашу поддержку и лояльность, российские пользователи Telegram. Спасибо, Apple, Google, Amazon, Microsoft — за то, что не участвуете в политической цензуре". В англоязычной заметке Дуров прояснил, на Россию приходится около 7% пользовательской базы мессенджера, "и даже если мы потеряем весь этот рынок, органический рост Telegram в других регионах компенсирует эту потерю в течение пары месяцев".Российские интернет-провайдеры и сотовые операторы начали ограничивать доступ к ресурсам Telegram 16 апреля в соответствии с решением суда. Суд постановил, что сервис, созданный командой Дурова, нарушил российские законы, не предоставив по требованию ФСБ ключи для расшифровки переписки нескольких пользователей.Помимо ресурсов самого мессенджера, Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов 15,8 миллиона IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров — Amazon и Google. Их инфраструктурой Telegram пользуется для обхода блокировок.∎Крупнейшие Telegram-каналы нарастили просмотры вопреки блокировке читайте такжеОднако Дуров, возможно, выразил благодарность IT-гигантам преждевременно. Роскомнадзор уже предписал Apple и Google удалить приложение из магазинов, и высока вероятность, что компании будут вынуждены исполнить на эти требования. В России такой прецедент уже был: в январе прошлого года из российских App Store и Google Play было убрано приложение соцсети LinkedIn. В Google тогда заявили, что соблюдают местные законы, а в Apple от комментариев отказались.