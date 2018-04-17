Партия Единая Россия проведет процедуру электронного голосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайн будет доступна всем избирателям.

Партия "Единая Россия" проведет процедуру электронногоголосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайнбудет доступна всем избирателям.Электронное голосование пройдет с 28 мая по 1 июня. Заявку можнобудет подать на сайте партии в разделе "Хочу проголосовать онлайн" с 14 мая.Для этого нужно будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации.Как сообщил первый заместитель руководителя ЦИК партииМаксим Жаворонков, возможность проголосовать онлайн будет у всех желающих. "Послеверификации у пользователя появляется личный кабинет. Непосредственно в дниэлектронного голосования открывается возможность проголосовать. Заходя накаждый конкретный уровень выборов, пользователь видит электронные бюллетени посписку и по округу", – пояснил Жаворонков.Ключевой задачей является прозрачность голосования, чтобы небыло никакой возможности для повторного голосования или голосования не попрописке.Партия изучила аналогичный опыт голосования в Бельгии,Эстонии и Финляндии. Жаворонков также призвал представителей региональныхотделений рассказать о возможности электронного голосования членам исторонникам партии, находящимся в базах партийной мобилизации.Следует отметить, что "Единая Россия" –единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путемвсенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедурапраймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.Напомним, что единый день предварительного голосования"Единой России" пройдет 3 июня, а 9 сентября в 21-м регионе России пройдутвыборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатовзаконодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, всеми назначены выборы глав городов.Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатнымизбирательным округам.