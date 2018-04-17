Партия Единая Россия проведет процедуру электронного
голосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайн
будет доступна всем избирателям.
Партия "Единая Россия" проведет процедуру электронного
голосования в рамках партийных праймериз. Возможность проголосовать онлайн
будет доступна всем избирателям.
Электронное голосование пройдет с 28 мая по 1 июня. Заявку можно
будет подать на сайте партии в разделе "Хочу проголосовать онлайн" с 14 мая.
Для этого нужно будет заполнить анкету и пройти процедуру верификации.
Как сообщил первый заместитель руководителя ЦИК партии
Максим Жаворонков, возможность проголосовать онлайн будет у всех желающих. "После
верификации у пользователя появляется личный кабинет. Непосредственно в дни
электронного голосования открывается возможность проголосовать. Заходя на
каждый конкретный уровень выборов, пользователь видит электронные бюллетени по
списку и по округу", – пояснил Жаворонков.
Ключевой задачей является прозрачность голосования, чтобы не
было никакой возможности для повторного голосования или голосования не по
прописке.
Партия изучила аналогичный опыт голосования в Бельгии,
Эстонии и Финляндии. Жаворонков также призвал представителей региональных
отделений рассказать о возможности электронного голосования членам и
сторонникам партии, находящимся в базах партийной мобилизации.
Следует отметить, что "Единая Россия" –
единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем
всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура
праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.
Напомним, что единый день предварительного голосования
"Единой России" пройдет 3 июня, а 9 сентября в 21-м регионе России пройдут
выборы высших должностных лиц, в 16-ти – кампании по избранию депутатов
законодательных собраний, в 12-ти изберут депутатов административных центров, в
семи назначены выборы глав городов.
Также пройдут досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным
избирательным округам.