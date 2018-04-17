Хавбек футбольной сборной России и питерского Зенита Виктор Файзулин приступил к тренировкам на базе своего клуба. Из-за травм он не выступает за основной состав команды в сентября 2015 года. Похоже, что 31-летний игрок может вернуться в большой футбол.

Хавбек футбольной сборной России и питерского "Зенита" Виктор Файзулин приступил к тренировкам на базе своего клуба. Из-за травм он не выступает за основной состав команды в сентября 2015 года. Похоже, что 31-летний игрок может вернуться в большой футбол.Файзулин появился на поле клубной базы в Удельном парке, но пока не тренируется вместе с командой. Он провел индивидуальное занятие. Полузащитник выступает за "Зенит" с 2008 года и сыграл за команду 229 матчей. В сборной страны он провел 24 игры в 2012-2014 годах.Когда не надо лишних слов... pic.twitter.com/4Mbn4MOSJk— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 апреля 2018 г.