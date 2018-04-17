Миллиардер Родриго Алвес, прославившийся на весь мир внешностью Кена, в очередной раз шокировал поклонников. Он объявил, что всегда мечтал стать копией Барби и теперь решился лечь под нож ради смены пола.

МиллиардерРодриго Алвес, прославившийся на весь мир внешностью Кена, в очередной раз шокировал поклонников. Он объявил, что всегда мечтал стать копией Барби и теперь решился лечь под нож ради смены пола.Переодетый в женщину, Алвес отправился на вечеринку в мини-юбке и на каблуках. "Мне нравится бывать кем-то, кроме куклы Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу куда-то в обычном виде. В этот раз я чувствовал себя прекрасно в таком облике", – заявил он.Поступок 34-летнего бразильца вывел из себя его родителя, передает издание Daily Mail. Отец-миллиардер "живого Кена" сказал, что лишит непутевого парня наследства, если тот еще раз примерит на себя женский наряд.Сам Родриго, который в данный момент отдыхает на курорте в Марбелье, пока никак не отреагировал на критику папы. Впрочем, на последних фотографиях "непослушный сынок" одет в мужскую одежду, а скандальную публикацию Алвес и вовсе удалил. Вероятно, угрозы все-таки произвели на него эффект.Напомним, за всю свою жизнь Родриго Алвес сделал массу пластических операций, потратив более полумиллиона фунтов стерлингов, чтобы получить идеальное лицо и тело. Однако недавно он заявил, что чувствует себя девушкой и готов решиться на серьезную операцию.В последнее время бразилец часто стал надевать парики, наносить макияж и называть себя Джессикой. "Когда я был мальчиком, мой уже умерший сейчас дедушка купил мне Барби, и я любил тогда носить трусы и платья бабушки", – рассказал Алвес.