Отец покойной певицы Жанны Фриске не оставляет попыток побороть своего неудавшегося зятя Дмитрия Шепелева. На сей раз Владимир Борисович обратился в Следственный комитет с требованием ограничить телеведущему выезд из России.

Отец покойной певицы Жанны Фриске не оставляет попыток побороть своего неудавшегося зятя Дмитрия Шепелева. На сей раз Владимир Борисович обратился в Следственный комитет с требованием ограничить телеведущему выезд из России.Недавно стало известно о том, что Дмитрий Шепелев увез единственного сына Жанны Фриске пятилетнего Платона в Белоруссию, где оставил его на попечении родителей. Таким образом, семья Жанны снова не смогла увидеться с мальчиком, который на днях отмечал день рождения.По всей видимости, это стало последней каплей в чаше терпения Владимира Фриске. Стало известно о том, что он обратился в Следственный комитет. В заявлении сказано, что Дмитрий Шепелев за день до смерти Жанны Фриске забрал Платона и увез."До настоящего времени Шепелев отказывается вернуть Платона, препятствует на протяжении двух лет его общению с нами и настраивает его против нас. Кроме того, неоднократно от Шепелева и его знакомых мы слышали, что он собирается вывезти Платона в Белоруссию, либо в США. Принимая во внимание, что Шепелев является гражданином Белоруссии, у нас есть все основания полагать, что Шепелев покинет Российскую Федерацию и заберет с собой Платона, лишив нас родственных связей навсегда. Данную угрозу лишить нас связи с Платоном мы представляем как реальную", – цитирует заявление Фриске .Вследствие этого отец певицы попросил правоохранительные органы ограничить выезд Дмитрия Шепелева за границу. "Право Шепелева Дмитрия на выезд из РФ должно быть ограничено ввиду того, что он уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом. Свои обязательства (по организации свиданий с Платона раз в месяц) он не исполнил. Согласие сторонами по этому вопросу не достигнуто. Фактически Шепелев избегает наших встреч с Платоном, звонков, запрещает это делать и самому Платону", – заключил Владимир Фриске в своем заявлении.А еще адвокаты отца артистки обратили внимание на то, что якобы при оформлении свидетельства о рождении Платона Дмитрий назвал себя отцом без письменного согласия и соответствующего заявления Жанны, а также утверждают, что в настоящее время на руках у телеведущего нет оригинала свидетельства о рождении, а только копия.Получается, что в настоящее время копии документов на ребенка не могут быть признанными действительными в нашей стране. "Чтобы Дмитрия признать в России отцом, он должен пройти установление отцовства", – заключили юристы. А еще выяснилось, что Дмитрий Шепелев не был заявлен в качестве родителя Платона при оформлении ребенку гражданства РФ через Посольство РФ в США.