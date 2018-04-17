Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться. Угрозу организация увидела в политике протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.

Международный валютный фонд (МВФ) предупредило том, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться. Угрозу организацияувидела в политике протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.Главный экономист Международноговалютного фонда Морис Обстфельд сказал, что "первые выстрелы в потенциальную торговую войнууже произведены". По его мнению, конфликт может усугубиться, если налоговыельготы Дональда Трампа втянут импорт в США, что приведет к еще большемудефициту торгового баланса.При этом Обсфельд отметил, что США иКитай все еще могут избежать торговой войны. "Я думаю, что по-прежнему естьвозможности для участия в многосторонних обсуждениях, используя набормеханизмов разрешения споров, чтобы избежать какой-либо интенсификации", – цитируетэксперта Reuters. Политику протекционизмаон называет следствием финансового кризиса.Торговые споры между Китаем и США в последниемесяцы действительно обострились. Напомним, 12 апреля официальныйпредставитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил,что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по торговымспорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия.Позже министр иностранных дел КитаяВан И и его японский коллега Таро Коно договорилисьзащищать принципы Всемирной торговой организации.Ране естало известно, что воссийские вложения в американские ценные бумаги сократились в январе более чем на три миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по инвестициям в облигации правительства США. Первое место по инвестициям в американские активы занимает Китай: вклад Пекина оценивается в 1,178 триллиона долларов. Япония инвестировала в облигации США 1,060 триллиона, третье место – у Ирландии с вложениями на 314 миллиардов.