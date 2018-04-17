Международный валютный фонд (МВФ) предупредил
о том, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться. Угрозу организация
увидела в политике протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.
Международный валютный фонд (МВФ) предупредил
о том, что послевоенная глобальная торговая система может развалиться. Угрозу организация
увидела в политике протекционизма и тарифными столкновениями между США и Китаем.
Главный экономист Международного
валютного фонда Морис Обстфельд сказал, что "первые выстрелы в потенциальную торговую войну
уже произведены". По его мнению, конфликт может усугубиться, если налоговые
льготы Дональда Трампа втянут импорт в США, что приведет к еще большему
дефициту торгового баланса.
При этом Обсфельд отметил, что США и
Китай все еще могут избежать торговой войны. "Я думаю, что по-прежнему есть
возможности для участия в многосторонних обсуждениях, используя набор
механизмов разрешения споров, чтобы избежать какой-либо интенсификации", – цитирует
эксперта Reuters. Политику протекционизма
он называет следствием финансового кризиса.
Торговые споры между Китаем и США в последние
месяцы действительно обострились. Напомним, 12 апреля официальный
представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил,
что Пекин и Вашингтон не ведут переговоры по торговым
спорам, но Китай готов дать отпор США за односторонние действия.
Позже министр иностранных дел Китая
Ван И и его японский коллега Таро Коно договорились
защищать принципы Всемирной торговой организации.
Ране естало известно, что воссийские вложения в американские ценные бумаги сократились в январе более чем на три миллиарда долларов. Москва занимает 16 место по инвестициям в облигации правительства США. Первое место по инвестициям в американские активы занимает Китай: вклад Пекина оценивается в 1,178 триллиона долларов. Япония инвестировала в облигации США 1,060 триллиона, третье место – у Ирландии с вложениями на 314 миллиардов.