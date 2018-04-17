Москва готовится к новым американским санкциям. В Кремле рассматривают самый худший вариант развития событий. Помимо прочего, Вашингтон может пойти на отключение России от международной системы межбанковских финансовых каналов связи – SWIFT.

Москва готовится к новым американским санкциям. В Кремле рассматриваютсамый худший вариант развития событий. Помимо прочего, Вашингтон может пойти наотключение России от международной системы межбанковских финансовых каналовсвязи – SWIFT.Кроме того, под санкции может попасть отечественныйсуверенный долг. В правительстве прогнозируют два возможных варианта действийВашингтона в этом плане. Первый – запрет вкладывать облигации федеральногозайма только для инвесторов из Соединенных Штатов. Второй вариант предполагаетраспространение запрета и на юридические лица – резиденты других стран, пишет Ura.ru.Запрет предполагает ограничение на покупку государственныхоблигаций или перекупку госдолга. При этом в настоящее время американскиеинвесторы сосредоточили в своих руках колоссальную сумму – около 41 миллиардадолларов госдолга России. Это порядка трети всей суммы. Еще 15 миллиардовиностранные резиденты вложили в еврооблигации министерства финансов. Из-заогромных сумм инвестиций глава американского минфина Стивен Мнучин усомнился вцелесообразности введения ограничений против российского госдолга.Помимо возможного отключения от системы SWIFT, США могутввести блокирующие санкции против крупнейших российских банков – Сбербанк иВТБ.Напомним, 6 апреля, США представили новый санкционныйсписок. Его фигурантами стали 38 российских физических и юридических лиц. Срединих бизнесмены, госслужащие, крупные компании. Среди них агрохолдинг"Кубань", компания "Евросибэнерго", промышленная группа"Базовый элемент", банк "Российская финансовая корпорация",машиностроительный холдинг "Русские машины" и другие. Американскимгражданам запрещено вести с ними любые дела.На днях Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции.На этот раз за ситуацию в Сирии. Белый дом недоволен поддержкой Москвойправительства в Дамаске. По словам постпреда США в ООН Никки Хейли, ограничениядолжны коснуться компаний, которые поставляют в арабскую республику технологии,якобы способствующие производству химического оружия.Однако американский лидер Дональд Трамп распорядилсяотложить введение новых санкций. Как отмечает влиятельная газета The WashingtonPost, такое решение он принял после консультаций со своими советниками.