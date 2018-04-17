Фигурист решил заткнуть за пояс телеведущую Ольгу Бузову. Илья рассказал корреспонденту Dni.Ru, что решил выпускать собственные виртуальные деньги.

Фигурист решил заткнуть за пояс телеведущую ОльгуБузову. Илья рассказал корреспонденту Dni.Ru, что решил выпускать собственныевиртуальные деньги.Спортсмен сообщил, что создаст валюту – аверкоины. Намонетах будут выгравированы портреты знаменитых фигуристов, занятых в егопостановках. Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, ТатьянаВолосожар, Максим Траньков, Роман Костомаров и другие фигуристы, которые специально дляэтого проекта снялись стилизованных под средневековье костюмах.Монеты будут выпущены ограниченным тиражом. Стоимость 1аверкоина составит 10 бузкоинов, то есть 1 USD или около 62 рублей. В продажумонеты поступят 10 июля в день открытия второго сезона ледового шоу "Ромеои Джульетта" в Сочи.Как позже выяснилось, это громкое заявление всего лишь изящныйтроллинг Бузовой, которая недавно переполошила крипто-сообщество сообщением озапуске именных виртуальных банкнот – бузкоинов.Авербух, уверен, что новое детище красотки – это ничто иноекак грамотный пиар-ход. "Мне кажется, что создание собственных блокчейн платформ икриптовалют медийными персонажами – не более чем эффектный информационныйповод, который призван привлечь внимание пользователей интернета. Мы своейакцией хотим обратить внимание на существование реального, а не виртуальногомира, и рассказать о том, что в истории остается лишь то, что действительноимеет художественную ценность", – заявил Илья.Добавим, что ранее финансовый аналитик FxPro АлександрКупцикевич сообщил нашим корреспондентам, о том что этот "ребенок" Бузовойуже рожден мертвым. Бузкоин – это проект-махинация (скам-проект) с пустой,раздутой идеей без шансов на фактическую реализацию. "С большой вероятностью доверчивые граждане лишатся своихсредств", – предостерег Александр.