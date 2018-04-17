Фигурист решил заткнуть за пояс телеведущую Ольгу
Бузову. Илья рассказал корреспонденту Dni.Ru, что решил выпускать собственные
виртуальные деньги.
Фигурист решил заткнуть за пояс телеведущую Ольгу
Бузову. Илья рассказал корреспонденту Dni.Ru, что решил выпускать собственные
виртуальные деньги.
Спортсмен сообщил, что создаст валюту – аверкоины. На
монетах будут выгравированы портреты знаменитых фигуристов, занятых в его
постановках. Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Тотьмянина, Татьяна
Волосожар, Максим Траньков, Роман Костомаров и другие фигуристы, которые специально для
этого проекта снялись стилизованных под средневековье костюмах.
Монеты будут выпущены ограниченным тиражом. Стоимость 1
аверкоина составит 10 бузкоинов, то есть 1 USD или около 62 рублей. В продажу
монеты поступят 10 июля в день открытия второго сезона ледового шоу "Ромео
и Джульетта" в Сочи.
Как позже выяснилось, это громкое заявление всего лишь изящный
троллинг Бузовой, которая недавно переполошила крипто-сообщество сообщением о
запуске именных виртуальных банкнот – бузкоинов.
Авербух, уверен, что новое детище красотки – это ничто иное
как грамотный пиар-ход. "Мне кажется, что создание собственных блокчейн платформ и
криптовалют медийными персонажами – не более чем эффектный информационный
повод, который призван привлечь внимание пользователей интернета. Мы своей
акцией хотим обратить внимание на существование реального, а не виртуального
мира, и рассказать о том, что в истории остается лишь то, что действительно
имеет художественную ценность", – заявил Илья.
Добавим, что ранее финансовый аналитик FxPro Александр
Купцикевич сообщил нашим корреспондентам, о том что этот "ребенок" Бузовой
уже рожден мертвым. Бузкоин – это проект-махинация (скам-проект) с пустой,
раздутой идеей без шансов на фактическую реализацию. "С большой вероятностью доверчивые граждане лишатся своих
средств", – предостерег Александр.