Повторяться
каждый раз по-другому – не это ли есть искусство? Одни санкции сменяются другими, одни протекционистские
механизмы Запада заменяются другими. Сегодня уже не скрывая прямого
протекционизма, даже не прикрываясь объективными политическими фактами. О чем
это говорит? Это решимость и дальше продолжать конфронтацию, и непонимание логики
нашего мышления, несмотря на десятки институтов и центров, работающими над
изучением России.
"Повторяться
каждый раз по-другому – не это ли есть искусство?" Одни санкции сменяются другими, одни протекционистские
механизмы Запада заменяются другими. Сегодня уже не скрывая прямого
протекционизма, даже не прикрываясь объективными политическими фактами. О чем
это говорит? Это решимость и дальше продолжать конфронтацию, и непонимание логики
нашего мышления, несмотря на десятки институтов и центров, работающими над
изучением России.
Раз
за разом представителями англо-саксонской культуры, порой, наше стремление к
диалогу и обсуждению воспринимается как слабость. Равно как и понятие
"справедливость" воспринимается совсем иначе, абсолютно без понимания того,
зачем Россия имеет те или иные позиции.
Наглядный пример – попытка
давления на главу государства, что приводит лишь к обратному эффекту. В то время,
когда началось международное давление на нашего Президента, граждане реагируют
вопреки ожиданий западных элит – мы видим рекордную явку на выборах, когда люди
шли на участки за справедливость, объединяясь вокруг лидера.
В
2014 году начало санкций позволило активизировать развитие сельского хозяйства
и начать импортозамещение по ряду позиций.
Как показывали наши опросы среди
предпринимателей, до 26% именно в этот момент начали задумываться о том, чтобы
перестроить бизнес, внедрить новые технологии, искать новые рынки сбыта.
Сегодня
санкции – это новая возможность. Кто-то спросит – какая? Ответ прост – нам необходимы контрмеры, которые будут
заключаться в борьбе за предпринимателей, инвесторов, разработчиков. Ускоренное
получение гражданства. Упрощенное получение виз в Россию для предпринимателей и
разработчиков. Включение мер поддержки предпринимателей для иностранцев,
собирающихся заниматься бизнесом в России.
Целевые
позитивные контрсанции – давать
преференции тем, кто является конкурентами поддерживаемых через санкции
американских предприятий. У нас есть возможность дать площадку для развития
бизнеса в России, а бизнесу нужно четкое понимание почему он, приходя в Россию,
будет защищен – нужно прямо сказать об этом и проявить инициативу – позвать.
Другой
пример – ряд западных фондов, называющих себя венчурными инвесторами, работая в
России массово ищут предпринимателей и разработчиков, предлагая им сотни
вариантов уехать из России. О том писали в СМИ, обсуждая потребность в
омбусмене для стартапов. Коллеги ведут работу абсолютно не скрывая себя.
Во-первых, кто мешает нам активизировать защиту наших предпринимателей?
Во-вторых, кто мешает нам запускать аналогичные механизмы? Выстраивать воронку
привлечения тех, кто готов строить свое дело в России, давать условия, строить
собственную долину в Крыму, предоставлять бесплатно землю на Крайнем Севере для
размещения там серверов телекоммуникационных компаний. Навести, наконец-то
порядок с не обрабатывающимися сельскохозяйственными землями. Создать сеть
точек "одно окно" для иностранных предпринимателей и инвесторов по всему миру,
которые будет как наши МФЦ.
"Я не нуждаюсь в друге, который повторяет каждый мой
жест: это проделывает гораздо лучше моя тень", – сказал Плутарх. Вопрос – Европейские страны партнеры и друзья друг
другу или лишь "тень", способная на повторы и заявления, даже не имеющие
оснований? Нам нужно, чтобы работа велась не только с трибун парламентов и
правительств, но и на уровне общественного правозащитного движения. Нам
необходим эффективный разговор на всех понятных языках, в первую очередь с
европейским сообществом. Трамп еще в ходе своей избирательной кампании заявлял,
что является сторонником протекционизма.
Мы
до сих пор не имеем конкретной фигуры, которая выступала бы рупором в данном
взаимодействии, отражая мнение бизнеса. Сегодня нам стоит проявить инициативу,
в том числе используя механизмы, которые вполне зарекомендовали себя у наших
западных партнеров. У нас уже есть внутрироссийские омбудсмены по правам
человека, бизнеса, ребенка. Нам нужен
омбудсмен по международному представлению интересов наших предпринимателей и
граждан. Омбудсмен по заграничным вопросам, который не будет связан
ограничением дипломатических соглашений государственного уровня (как МИД или
корпорации), которые вынуждены выбирать слова.
Конечно,
где-то эту работу выполняют посольства и торговые представительства. А
корпорации нанимают за огромные деньги местные юридические компании. Но, с
учетом сложившейся ситуации, необходимо формировать системный общественный
институт омбудсмена по заграничным вопросам, формируя сеть из таких же
общественных представителей, способных оказывать правовую, консультационную,
информационную и иную поддержку, а вместе с этим вести разъяснительную работу
на всех малых, средних и больших трибунах.
Конечно,
публичная блокировка работы ряда наших СМИ в США – это удар по самим себе,
совершенный западными политиками. Зайдут ли они столь далеко, что начнут
блокировать напрямую заявленную правозащитную деятельность? Вопрос. Но стоит
проверить.