Повторяться каждый раз по-другому – не это ли есть искусство? Одни санкции сменяются другими, одни протекционистские механизмы Запада заменяются другими. Сегодня уже не скрывая прямого протекционизма, даже не прикрываясь объективными политическими фактами. О чем это говорит? Это решимость и дальше продолжать конфронтацию, и непонимание логики нашего мышления, несмотря на десятки институтов и центров, работающими над изучением России.

"Повторятьсякаждый раз по-другому – не это ли есть искусство?" Одни санкции сменяются другими, одни протекционистскиемеханизмы Запада заменяются другими. Сегодня уже не скрывая прямогопротекционизма, даже не прикрываясь объективными политическими фактами. О чемэто говорит? Это решимость и дальше продолжать конфронтацию, и непонимание логикинашего мышления, несмотря на десятки институтов и центров, работающими надизучением России.Разза разом представителями англо-саксонской культуры, порой, наше стремление кдиалогу и обсуждению воспринимается как слабость. Равно как и понятие"справедливость" воспринимается совсем иначе, абсолютно без понимания того,зачем Россия имеет те или иные позиции.Наглядный пример – попыткадавления на главу государства, что приводит лишь к обратному эффекту. В то время,когда началось международное давление на нашего Президента, граждане реагируютвопреки ожиданий западных элит – мы видим рекордную явку на выборах, когда людишли на участки за справедливость, объединяясь вокруг лидера.2014 году начало санкций позволило активизировать развитие сельского хозяйстваи начать импортозамещение по ряду позиций.Как показывали наши опросы средипредпринимателей, до 26% именно в этот момент начали задумываться о том, чтобыперестроить бизнес, внедрить новые технологии, искать новые рынки сбыта.Сегоднясанкции – это новая возможность. Кто-то спросит – какая? Ответ прост – нам необходимы контрмеры, которые будутзаключаться в борьбе за предпринимателей, инвесторов, разработчиков. Ускоренноеполучение гражданства. Упрощенное получение виз в Россию для предпринимателей иразработчиков. Включение мер поддержки предпринимателей для иностранцев,собирающихся заниматься бизнесом в России.Целевыепозитивные контрсанции – даватьпреференции тем, кто является конкурентами поддерживаемых через санкцииамериканских предприятий. У нас есть возможность дать площадку для развитиябизнеса в России, а бизнесу нужно четкое понимание почему он, приходя в Россию,будет защищен – нужно прямо сказать об этом и проявить инициативу – позвать.Другойпример – ряд западных фондов, называющих себя венчурными инвесторами, работая вРоссии массово ищут предпринимателей и разработчиков, предлагая им сотнивариантов уехать из России. О том писали в СМИ, обсуждая потребность вомбусмене для стартапов. Коллеги ведут работу абсолютно не скрывая себя.Во-первых, кто мешает нам активизировать защиту наших предпринимателей?Во-вторых, кто мешает нам запускать аналогичные механизмы? Выстраивать воронкупривлечения тех, кто готов строить свое дело в России, давать условия, строитьсобственную долину в Крыму, предоставлять бесплатно землю на Крайнем Севере дляразмещения там серверов телекоммуникационных компаний. Навести, наконец-топорядок с не обрабатывающимися сельскохозяйственными землями. Создать сетьточек "одно окно" для иностранных предпринимателей и инвесторов по всему миру,которые будет как наши МФЦ."Я не нуждаюсь в друге, который повторяет каждый мойжест: это проделывает гораздо лучше моя тень", – сказал Плутарх. Вопрос – Европейские страны партнеры и друзья другдругу или лишь "тень", способная на повторы и заявления, даже не имеющиеоснований? Нам нужно, чтобы работа велась не только с трибун парламентов иправительств, но и на уровне общественного правозащитного движения. Намнеобходим эффективный разговор на всех понятных языках, в первую очередь севропейским сообществом. Трамп еще в ходе своей избирательной кампании заявлял,что является сторонником протекционизма.Мыдо сих пор не имеем конкретной фигуры, которая выступала бы рупором в данномвзаимодействии, отражая мнение бизнеса. Сегодня нам стоит проявить инициативу,в том числе используя механизмы, которые вполне зарекомендовали себя у нашихзападных партнеров. У нас уже есть внутрироссийские омбудсмены по правамчеловека, бизнеса, ребенка. Нам нуженомбудсмен по международному представлению интересов наших предпринимателей играждан. Омбудсмен по заграничным вопросам, который не будет связанограничением дипломатических соглашений государственного уровня (как МИД иликорпорации), которые вынуждены выбирать слова.Конечно,где-то эту работу выполняют посольства и торговые представительства. Акорпорации нанимают за огромные деньги местные юридические компании. Но, сучетом сложившейся ситуации, необходимо формировать системный общественныйинститут омбудсмена по заграничным вопросам, формируя сеть из таких жеобщественных представителей, способных оказывать правовую, консультационную,информационную и иную поддержку, а вместе с этим вести разъяснительную работуна всех малых, средних и больших трибунах.Конечно,публичная блокировка работы ряда наших СМИ в США – это удар по самим себе,совершенный западными политиками. Зайдут ли они столь далеко, что начнутблокировать напрямую заявленную правозащитную деятельность? Вопрос. Но стоитпроверить.