Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, не может оправиться от травм, полученных после избиения в
пермском клубе. Андрей пытается наказать обидчиков.
Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, не может оправиться от травм, полученных после избиения в
пермском клубе. Андрей пытается наказать обидчиков.
"Я все еще себя плохо чувствую. У меня катастрофические
проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", – рассказал
артист журналистам. Андрея постоянно мучают страшные мигрени, и он не может полностью
закрыть рот.
Помимо этих спризнаков
DJ Smash обнаружил у себя психологические
проблемы – бессонницу. Несмотря на страдания артист держится молодцом. Он надеется проучить виновных с помощью закона. "Я внутренне рад, потому что, возможно, спас других людей.
Мы доведем это дело до конца и покажем, что человек не может быть
безнаказанным, не может подходить и бить другого, потому что обладает какими-то
навыками, потому что ему так хочется, причинять вред, ломать руки, ноги,
голову. Возможно, это станет уроком другим", – рассказал диджей.
Также Ширман поблагодарил своих поклонников, которые встали на сторону кумира и безоговорочно верят ему. "Нужно понимать, что у меня сотни писем от
людей, которые попали в такую же ситуацию и не смогли ничего сделать. Мне пишут
и просят: "Доведи, пожалуйста, это дело до конца и покажи, что в нашей стране,
кем бы ты ни был – чиновник, депутат – все равно ты будешь наказан, получишь
реальный срок и будешь сидеть в тюрьме", – цитирует артиста портал "59.ру".
Ранее Dni.Ru сообщали, что потасовка произошла в пермском баре
"Дом культуры". После отказа музыканта сделать селфи последовал удар,
сломавший челюсть диджея. Музыкант был срочно доставлен в Москву, где ему
провели операцию. Нападавший – пермский экс-депутат Александр Телепнев, до мая
прошлого года бывший советником по вопросам патриотического воспитания
руководителя администрации губернатора. Также Телепнев является мастером спорта
по рукопашному бою и главой Центра смешанных единоборств города Пермь.