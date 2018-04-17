Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, не может оправиться от травм, полученных после избиения в пермском клубе. Андрей пытается наказать обидчиков.

Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, не может оправиться от травм, полученных после избиения впермском клубе. Андрей пытается наказать обидчиков."Я все еще себя плохо чувствую. У меня катастрофическиепроблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", – рассказалартист журналистам. Андрея постоянно мучают страшные мигрени, и он не может полностьюзакрыть рот.Помимо этих спризнаковDJ Smash обнаружил у себя психологическиепроблемы – бессонницу. Несмотря на страдания артист держится молодцом. Он надеется проучить виновных с помощью закона. "Я внутренне рад, потому что, возможно, спас других людей.Мы доведем это дело до конца и покажем, что человек не может бытьбезнаказанным, не может подходить и бить другого, потому что обладает какими-тонавыками, потому что ему так хочется, причинять вред, ломать руки, ноги,голову. Возможно, это станет уроком другим", – рассказал диджей.Также Ширман поблагодарил своих поклонников, которые встали на сторону кумира и безоговорочно верят ему. "Нужно понимать, что у меня сотни писем отлюдей, которые попали в такую же ситуацию и не смогли ничего сделать. Мне пишути просят: "Доведи, пожалуйста, это дело до конца и покажи, что в нашей стране,кем бы ты ни был – чиновник, депутат – все равно ты будешь наказан, получишьреальный срок и будешь сидеть в тюрьме", – цитирует артиста портал "59.ру".Ранее Dni.Ru сообщали, что потасовка произошла в пермском баре"Дом культуры". После отказа музыканта сделать селфи последовал удар,сломавший челюсть диджея. Музыкант был срочно доставлен в Москву, где емупровели операцию. Нападавший – пермский экс-депутат Александр Телепнев, до маяпрошлого года бывший советником по вопросам патриотического воспитанияруководителя администрации губернатора. Также Телепнев является мастером спортапо рукопашному бою и главой Центра смешанных единоборств города Пермь.