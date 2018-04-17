Подготовиться к качественному секс-марафону непросто. Специалисты советуют будущим героям-любовникам отказаться от вредных привычек.

Подготовиться к качественному секс-марафону непросто.Специалисты советуют будущим героям-любовникам отказаться от вредных привычек.Здоровый образ жизни и постоянная физическая активность – главнаярекомендация сексологов. Они отмечают, что одышка, кашель и дряблое тело неочень способствуют любовным утехам.Насыщенная половая жизнь, кроме того, зависит и отнасыщенности рациона. Чтобы стать героем в постели, надо правильно питаться.Избавиться от стресса и улучшить кровообращение поможет баланс витаминов иаминокислот.Вредные привычки могут внести коррективы в ваши планы. Так,алкоголь подавляет сексуальную активность и притупляет ощущения. Да и в целомза здоровьем надо следить: ведь многие заболевания прямо или косвенно затрагиваютполовую функцию.Не стоит ожидать отличных результатов, если вы не выспались.Здоровый сон – необходимое условие качественного секса. Ведь без полноценногоотдыха в организме перестают вырабатываться такие важные гормоны, как тестостерон,серотонин и дофамин, передает "Пятый канал".Ранее стало известно, что российские мужчины ценят в женщинах. Как выяснили социологи, представители сильного пола хотели бы, чтобы их спутница жизни была хозяйственной (46%), заботливой (32%) и привлекательной внешне (31%).А вот женщины в мужчинах больше всего ценят ум (51%) – и, конечно, материальную обеспеченность (42%). А 37% представительниц прекрасного пола не откажутся, если при этом их избранник окажется еще и и порядочным.