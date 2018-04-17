Подготовиться к качественному секс-марафону непросто.
Специалисты советуют будущим героям-любовникам отказаться от вредных привычек.
Подготовиться к качественному секс-марафону непросто.
Специалисты советуют будущим героям-любовникам отказаться от вредных привычек.
Здоровый образ жизни и постоянная физическая активность – главная
рекомендация сексологов. Они отмечают, что одышка, кашель и дряблое тело не
очень способствуют любовным утехам.
Насыщенная половая жизнь, кроме того, зависит и от
насыщенности рациона. Чтобы стать героем в постели, надо правильно питаться.
Избавиться от стресса и улучшить кровообращение поможет баланс витаминов и
аминокислот.
Вредные привычки могут внести коррективы в ваши планы. Так,
алкоголь подавляет сексуальную активность и притупляет ощущения. Да и в целом
за здоровьем надо следить: ведь многие заболевания прямо или косвенно затрагивают
половую функцию.
Не стоит ожидать отличных результатов, если вы не выспались.
Здоровый сон – необходимое условие качественного секса. Ведь без полноценного
отдыха в организме перестают вырабатываться такие важные гормоны, как тестостерон,
серотонин и дофамин, передает "Пятый канал".
Ранее стало известно, что российские мужчины ценят в женщинах. Как выяснили социологи, представители сильного пола хотели бы, чтобы их спутница жизни была хозяйственной (46%), заботливой (32%) и привлекательной внешне (31%).
А вот женщины в мужчинах больше всего ценят ум (51%) – и, конечно, материальную обеспеченность (42%). А 37% представительниц прекрасного пола не откажутся, если при этом их избранник окажется еще и и порядочным.