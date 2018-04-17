Федерация хоккея России сообщила, что у руководства юниорской сборной страны U-18 возникли проблемы с вызовом в национальную команду на домашний чемпионат мира одного из лучших игроков Андрея Свечникова. Форварда не отпускает его канадский клуб Бэрри Кольтс.

Федерация хоккея России сообщила, что у руководства юниорской сборной страны U-18 возникли проблемы с вызовом в национальную команду на домашний чемпионат мира одного из лучших игроков Андрея Свечникова. Форварда не отпускает его канадский клуб "Бэрри Кольтс".ФХР отправила в клуб канадской юниорской лиги вызов для Свечникова в юниорскую сборную России. От клуба в рабочем порядке был получен ответ о том, что он отпустит игрока после окончания плей-офф, что соответствует соглашению между Канадской хоккейной ассоциацией и IIHF.Однако по окончании выступления "Бэрри" в кубковом раунде от генерального менеджера этого клуба в ФХР поступило письмо с информацией, что Свечников получил травму верхней части тела, в связи с чем клуб отказывает ФХР в направления игрока в сборную. При этом сам игрок утверждает, что готов выступать на чемпионате мира в ЧелябинскеэВ связи с этим национальная федерация направила официальные письма в Канадскую хоккейную ассоциацию и Международную федерацию хоккея с информацией о том, что клуб "Бэрри Кольтс" отказывает в разрешении Свечникову выступать на всепланетном турнире в России.Ранее сообщалось, что Свечников возглавил традиционный рейтинг молодых игроков клубов Северной Америки, который составляется накануне процедуры драфта (выбора) молодых хоккеистов в Национальной хоккейной лиги.