Ты че, попутал?, - мужчина в форме потребовал права у водителя в ходе дорожного конфликта в подмосковной Балашихе. Свое требование офицер оформил в хамской манере, сопроводив его нецензурной лексикой. Водитель, ставший объектом повышенного внимания капитана, запечатлел происходящее на видео.

В сети размещено видео хамского поведения капитана Росгвардии – по предварительной информации, инцидент, запечатленный камерой мобильного телефона, произошел в подмосковной Балашихе.На кадрах видно, как мужчина в форме подошел к автомобилю "Ока", в котором находился автор видео."Ты че, попутал?", — начал диалог офицер, с ходу потребовавший от оппонента передать ему водительское удостоверение, сопровождая свой "запрос" нецензурной бранью.Судя по всему, капитан выбил из рук оппонента устройство, на которое велась съемка, после чего запись оборвалась и возобновилась только после окончания "беседы", запечатлев машину силовика Toyota Land Cruiser Prado и ее государственный регистрационный номер.По некоторым данным, причиной дорожной разборки стало то, что сотруднику Росгвардии не понравилась манера вождения мужчина, управлявшего "Окой".О реакции со стороны официальных представителей ведомства пока не сообщается.