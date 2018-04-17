Представители старшего поколения заняли призовые места в соревнованиях.

В спорткомплексе «Темп» в городе Коврове прошел физкультурно-оздоровительный фестиваль, в котором приняли участие представители старшего поколения. Среди одиннадцати команд, которые представляли ветераны предприятий, организаций, учебных заведений города Коврова за победу боролась команда ветеранской организации Ковровского ОВД в составе Александра Ивановича Гарова - капитана команды, Владимира Владимировича Бодрова, Ларисы Владимировны Давыдовой и Владимира Кирилловича Моисеева.По мнению всех собравшихся фестиваль - не только проявление лучших качеств в обстановке честного соперничества сильных духом, но и праздник дружеского общения и сплоченности. В соревнованиях нужно было набрать наибольшее количество очков в метании дротиков, забросить в течение минуты как можно больше раз мяч в кольцо, поразить пять биатлонных мишеней из пневматической винтовки. Один из призеров фестиваля Владимир Кириллович Моисеев за одну минуту легко забросил 10 раз мяч в кольцо. В 51 год он стал мастером спорта, выполнив все нормы в военном троеборье. Сейчас Владимиру Кирилловичу 81 год, он занимается спортом и принимает активное участие в работе Совета ветеранов и общественной жизни района.Закончилось мероприятие чаепитием и дружеским общением.